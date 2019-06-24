Шлагбаум на 13-й Фонтана: уберут или оставят?

Пару дней назад любители спуститься поближе к морю на своем авто порадовались новости о решении суда, постановившего снести шлагбаум в районе 13-й станции. Однако вскоре автомобилисты, пожелавшие проехать этот участок, сообщили, что всё остаётся по-старому: шлагбаум на месте и плату за проезд в 50 грн. взимают, как и раньше.

Ситуацию прояснил сегодня после аппаратного совещания директор КП «Одестранспарксервис» Владислав Томкевич. Он подтвердил, что Приморский райсуд города несколько дней назад принял решение о демонтаже спорного шлагбаума. Однако собственник в ближайшие дни подаст апелляцию. Так что всё остаётся на своих местах – как минимум, до вынесения нового решения, – сообщает сайт zaodessu.com.ua.

При этом директор КП заявил, что установленный шлагбаум дает возможности парковки в прибрежной зоне, не мешая движению транспорта, в частности к торговым точкам на побережье, и не затрагивает интересы местных жителей, а напротив – дает возможность не превращать Фонтанскую дорогу в сплошную парковку. По его словам, за время работы шлагбаума никаких жалоб не поступало.

Ранее «Одесская жизнь» выясняла, сколько стоит в Одессе проехать к пляжу и какие очереди собираются в «пропускных точках».

Фото: Думская