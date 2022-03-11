Школы Одессы возобновляют обучение онлайн: как будет проходить процесс (видео)

С понедельника, 14 марта 2022 года, в одесских школах возобновится учебный процесс. Он будет проходить дистанционно.

Более подробно о том, как будет осуществляться обучение в условиях военного времени, рассказала глава департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич.

По словам чиновницы, на прошлой неделе было налажено обучение практических психологов с детьми, чтобы максимально стабилизировать их психологическое состояние.

«На этой неделе мы проводим онлайн-встречи детей с психологами и классными руководителями. С понедельника, 14 марта, мы начнем онлайн-обучение. Доступ к нему – по желанию и возможности»,

– пояснила Буйневич.

Она также сообщила, что:

онлайн-занятия будут начинаться не раньше 9:00 часов;

всего предусмотрено 2-3 урока в день, чтобы не перегружать детей;

предпочтение будет отдаваться повторению пройденного материала;

присутствующих и отсутствующих на занятиях отмечать не будут;

уроки будут проводить учителя, имеющие доступ в интернет.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что как и рекомендовали в министерстве образования, с 14 марта 2022 года в школах, вузах, колледжах и училищах Одесской области возобновляется учебный процесс. Обучение будет дистанционным.

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