В понедельник школы Одессы и области возобновляют работу

Как и рекомендовали в министерстве образования, с 14 марта 2022 года в школах, вузах, колледжах и училищах Одесской области возобновляется учебный процесс. Обучение будет дистанционным.

Об этом сказано в сообщении директора Департамента образования и науки Одесской ОГА Александра Лончака, 9 марта 2022 года:

Обучение будет организовано с использованием дистанционных технологий.

В ОГА также рекомендуют использовать возможности образовательной платформы «Всеукраинская школа онлайн», региональных платформ, ресурсов учебных заведений области. Позаботиться и об учащихся с особыми образовательными потребностями.

Каждое учебное заведение должно обеспечить возможность приобщения к образовательному процессу детям, временно переехавшим в Одесскую область, в связи с военными действиями на территории Украины.

Для школьников из числа временно перемещенных лиц, в том числе и тех, кто находится за пределами области или Украины, которые по разным причинам не смогли возобновить обучение по месту временного проживания, предлагается воспользоваться каналом Дистанционного образования Ришельевского лицея.

Платформа обеспечена учебным контентом в полном объеме, поэтому присоединяйтесь по ссылке: https://youtube.com/c/Ришелевский дистанционный.

Также на сайте КЗПО «Одесская академия непрерывного образования» в разделе «Школа в цифровом мире» https://itschool.odessaedu.net/ru/site/index.html размещены учебные материалы по предметам, которые будут постоянно обновляться!

Для студентов, вставших на защиту страны: в рядах Вооруженных Сил или в подразделениях терробороны, будут обеспечены особые условия обучения.