Школьников освободили от государственной итоговой аттестации: названа причина

Министерство образования и науки Украины освободило учеников 4 и 9 классов от прохождения государственной итоговой (ГИА) аттестации в 2021 году.

Это связано с ситуацией с коронавирусом, сообщает сайт Минобразования.

Но при этом в документах о сдаче экзаменов напишут “освобожден (а)”.

“Такое решение будет способствовать организованному завершению учебного года учащимися, заканчивающими получение начального и базового общего среднего образования, в условиях распространения на территории Украины COVID-19”, – пояснили в МОН.

Решение вступит в силу в день его опубликования в “Официальном вестнике Украины”.

На данный момент, напомним, ученики 5 – 11 классов одесских школ находятся на дистанционном обучении.