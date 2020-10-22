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Школьники из «красной» зоны и после каникул останутся на «дистанционке», – Минобразования

Школьники из «красной» зоны и после каникул останутся на «дистанционке», – Минобразования

Формат обучения в украинских школах после каникул будет зависеть от эпидемического цвета конкретного региона. Так, в регионах, внесенных в «красную» зону карантина, учащиеся останутся на дистанционном обучении.

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Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

По словам чиновника, повторение весеннего локдауна – «наихудший сценарий, который никто сегодня не хочет допустить». Тем не менее, нужно учитывать экономическую составляющую и то обстоятельство, что детей непросто оставлять дома без присмотра.

«Наша позиция: дети должны учиться в полноформатном режиме и получать качественное образование. В зависимости от эпидемического цвета региона некоторые начнут очное обучение, некоторые, если это «красная» зона, останутся на дистанционном. К сожалению», – написал Шкарлет в своем Tелеграм-канале.

Также он проинформировал, что Министерство образования совместно с Минздравом будет обеспечивать очное обучение учащихся 1-4 классов, а 5-11 классов – в зависимости от эпидемического уровня: в смешанном или дистанционном форматах.

«Так же, как ученики и их родители, мы рассчитываем на лучший сценарий, но продолжаем готовиться к различным вызовам», – добавил Шкарлет.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины рекомендовал школам уйти на каникулы с 15 октября.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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