Школьника из Одессы признали “Героем-спасателем 2020 года”

Ученика одесской школы №65 Никиту Пономаренко наградили знаком “Герой-спасатель 2020 года”.

Знак ему вручили во время торжеств по случаю Дня спасателя Украины (отмечается 17 сентября) во Львовском государственном университете безопасности жизнедеятельности.

Об этом сообщили в мэрии Одессы.

В общем званием отметили 10 человек, среди которых и юный одессит.

В начале августа Никита Пономаренко приехал отдыхать в район Бурлачьей Балки (Одесская область). Придя на пляж, он заметил в воде мужчину без сознания. Подросток бросился в воду, вытащил человека на берег и позвал помощь. Медики, прибывшие на вызов, установили, что у пострадавшего – приступ тяжелой болезни, и если бы не своевременная помощь от школьника, человек мог погибнуть.