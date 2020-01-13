«Щедрование» в Одессе: нацгвардейцы под аккомпанемент оркестра исполняли праздничные песни

Военнослужащие Национальной гвардии Украины исполнили несколько хитовых новогодних и рождественских песен у стен мэрии. Пение сопровождалось оркестром военной части. Одесситы, услышав знакомые песни, аплодировали в такт и подтанцовывали.

Как передает корреспондент «Одесской жизни», в понедельник вечером на Думской площади собрались военнослужащие Национальной гвардии Украины, проходящие службу в одесских военных частях 30-12 и 30-14. Также здесь присутствовал оркестр военной части 30-14 под руководством майора Александра Федорчука.

«Более тридцати человек участвовали в мероприятии. Сегодня у них был выходной, и они по собственному желанию решили всем подарить праздник, исполняя украинские народные щедривки и колядки, которые являются традиционными», – рассказал пресс-офицер Южного одесского территориального управления капитан Владимир Белов.

Около сотни одесситов собралось, чтобы посмотреть на действо, услышать колядки и знаменитые во всем мире праздничные песни. Через некоторое время они начали хлопать в такт песням и слегка подтанцовывать.

Это первое подобное мероприятие, которое нацгвардейцы провели в Одессе.

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