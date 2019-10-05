Шашлык в хрустящей панировке: оригинальная закуска из крабовых палочек

Не знаете, что бы такого приготовить из крабовых палочек? Тогда побалуйте себя оригинальной закуской — шашлыком из крабовых палочек в панировке. Золотистые и хрустящие палочки с сырной начинкой станут настоящим деликатесом на вашем столе.

Для того, чтобы приготовить шашлык из крабовых палочек в панировке, понадобится: крабовые палочки — 200 г, плавленый сырок — 1 шт., чеснок — 2-3 зуб., майонез — 1 ст. ложки, яйца — 1 шт., молоко — 200 мл, растительное масло — для жарки, соль и панировочные сухари — по вкусу.

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Как готовить?

1. Сыр натереть на средней терке, а чеснок пропустить через пресс. Смешать в одной емкости сыр с чесноком, после чего добавить ложку майонеза. Все ингредиенты тщательно перемешать. По желанию можно добавить черный молотый перец.

2. Отдельно взять крабовые палочки и аккуратно развернуть их так, чтобы они сохранили целостность. На середину развернутой палочки положить начинку из чеснока и сыра. Выровнять ее по всей поверхности и снова свернуть палочку, придав ей первоначальную форму.

Нюанс: Покупая крабовые палочки, обращайте внимание на состав. Если на упаковке среди ингредиентов рыба сурими указана на втором месте перечисления, значит рыбного фарша в продукте минимальное количество. Случается и так, что среди состава ингредиентов сурими вообще не указывается. Тогда крабовые палочки изготовлены из соевого белка или из крахмала с искусственными заменителями.

3. Для того чтобы приготовить кляр, нужно смешать яйцо с молоком и солью и взбить их до образования однородной массы.

Нюанс: если кляр кажется слишком жидким, в него необходимо добавить немного муки. А вот молоко можно заменить на минеральную или газированную воду. Чтобы кляру придать особый и оригинальный вкус, в него рекомендуются добавлять молотые грецкие или мускатные орехи.

4. Фаршированные крабовые палочки аккуратно обмакнуть в полученном жидком кляре, а затем опустить в панировку. Тем временем в глубокой сковороде или во фритюре разогреть растительное масло.

5. Жарить крабовые палочки до образования румяной корочки. После чего дать им немного остыть и надеть на деревянные шпажки. Подавать шашлык из крабовых палочек в панировке со сметаной или майонезом.

Фото: smachno.ua