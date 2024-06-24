Згорілі будівлі та автомобілі: який вигляд має Одеса після прильоту 24 червня (фоторепортаж)

Одеса після ракетного удару 24 червня – наслідки

На одеські вулиці в районі прильоту страшно дивитися – всюди бите скло, згорілі автомобілі, ще гарячі кістяки загашених рятувальниками складів, що належать торговельній мережі.

А ще рано вранці це були акуратні вулички зі свіжим асфальтом на проїжджій частині та тротуарах. Через вибухову хвилю у квартирах найближчих багатоповерхівок повилітали шибки.

На жаль, постраждали й люди. Наразі відомо про чотирьох постраждалих мирних жителів. Їх госпіталізували до лікарень у стані середньої тяжкості. За інформацією телеграм-каналу «Одеського Життя», також пошкоджено десятки квартир.

Поблизу працює оперативний штаб із ліквідації наслідків атаки. Він розгорнутий за адресою: вул. Шота Руставелі, 9 (Хаджибеївський район) і працюватиме до 19.00.

Співробітники районних адміністрацій разом з іншими комунальними службами на місці приймають заяви на оформлення матеріальної допомоги, надають консультації щодо пакету документів, який необхідно зібрати для оформлення допомоги.

Куди звертатися по допомогу

За останньою інформацією пошкоджено 70 квартир у двох житлових будинках. До оперативного штабу звернулися мешканці 59 квартир.

На місці працюють комунальні служби.

Крім того, жителі постраждалих будинків можуть звертатися по допомогу та консультацію до Хаджибейської районної адміністрації за адресою: вул. Генерала Петрова, 22 з 08:30 до 17:00 (у робочі дні) або за телефонами: (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.