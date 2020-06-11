Серьезная школа: депутаты попросили перенести Конституционный суд из Киева в Одессу

Депутаты горсовета Одессы предложили перенести в город из столицы Конституционный суд Украины
Такое обращение к органам государственной власти приняли на сессии горсовета 10 июня. В поддержку проголосовали 33 депутата, пишет “Думская“.
Предложила идею депутат Светлана Осауленко. Ее аргумент: «В Одессе очень серьезная юридическая школа».
Напомним, в горсовете Одессы не хватило голосов для принятия обращения в поддержку директора Художественного музея Александра Ройтбурда.
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Це дійсно так, якщо згадати видатну особу – ПІДРАХУЯ, то можна спрогнозувати, що після цього в Одесі в добавок пам’ятнику Екатерине ll появиться пам’ятник Путіну, і столицею НОВОРОССИИ буде Одеса!
80% этого суда вместе с .,опытной,,школой кивалова предлагаю перевести в Ростов!