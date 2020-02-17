Семейная пара из Одессы кормила иногородних учащихся опасной молочкой

Так, находясь на руководящих постах предприятий по поставкам молочной продукции, жительница Одессы сотрудничала с учебными заведениями Николаева.

Ей помогал с реализацией супруг.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Как выяснили правоохранители, учащимся предлагали продукты, не пригодные к употреблению. По данным оперативников, это было опасное вещество под видом сливочного масла, твердого и кисломолочного сыра.

За время их деятельности мошенники реализовали вредной молочки на три миллиона гривен.

Продукцию изъяли. Инициаторам поставок сообщили о подозрении в организации преступной группировки.

В их отношении открыли уголовное производство по нескольким статьям. Злоумышленникам грозит от семи до 12 лет лишения свободы, а также конфискация имущества.

Фото: gastronom

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