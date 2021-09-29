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Села Одесской области: какие из них самые благоустроенные?

Села Одесской области: какие из них самые благоустроенные?

Одесский областной совет определил села с лучшим благоустройством.

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Как сообщает пресс-служба облсовета, 28 сентября были подведены итоги ежегодного конкурса «Лучший сельский населенный пункт по благоустройству Одесской области».

Лучшие села выбирали отдельно на юге, в центре и на севере области. Населенные пункты оценивались по таким показателям, как создание парков, сохранность историко-культурного наследия, строительство дорог, усовершенствование системы предоставления социальных услуг.

Кто стал победителем конкурса на лучшее село Одесской области?

В итоге в группе северных районов первое место заняло село Нестоита Куяльницкой территориальной громады, второе – село Липецкое Подольской громады, а третье – село Белино Балтской ОТГ.

В центре области победило Прилиманское Авангардовской ОТГ, второе место заняло село Первомайское Визирской ОТГ, а третье – село Белка Ивановской ОТГ.

На юге региона в лидеры выбилось село Заря Саратской ОТГ, на втором месте – село Приморское Вилковской громады, на третьем – село Железнодорожное Болградской громады.

Как Одесский облсовет наградит победителей?

По условиям конкурса, села, занявшие первые места, получат по 400 тыс. грн, вторые места – по 300 тыс. грн, третьи – по 200 тыс. грн.

Конкурс по благоустройству населенных пунктов Одесской области проводится с 1999 года – с целью поддержки деятельности и активизации инициатив органов местного самоуправления.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала об истории названий населенных пунктов Одесской области и в честь кого были названы города и села на Одесчине.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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