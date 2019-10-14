Секонд-хенд вместо фирменных сладостей: в Одессе исчез знаменитый магазин “Золотой ключик”

Многие одесситы помнят легендарный фирменный магазин лакомств “Золотой Ключик”. Он в советские времена располагался на первом этаже здания гостиницы “Большая Московская” на улице Дерибасовской, 29. Позже его перенесли на Привоз. А недавно закрыли и там. На месте “Золотого ключика” теперь секонд-хенд.

Об этом сообщает culturemeter.od.ua.

Когда-то магазин с большим сказочным ключом на вывеске был визитной карточкой исторической Одессы. Лучшей специализированной лавки сладостей во всем городе было не найти. У входа часто стояла очередь – аж на улицу.

Лакомства там продавали собственного изготовления – с одесской кондитерской фабрики им. Розы Люксембург. Чего там только не было: мармелад “лимонные дольки”, зефир в шоколаде, леденцы-ракеты на палочке, конфеты-бутылочки с ликером в золотистой фольге, лесной орех и шоколадные жуки, “Мишки на севере”, “Тузик” и “Птичье молоко”, торт-кольцо “Аркадия” и украшенная цветущей веточкой “Белая акация”. Чего только стоили фирменные ириски “Золотой ключик”. А шоколадно-вафельный торт!

“Слева продавались шоколадные конфеты на развес, которые насыпали в конусные пакеты, свернутые из шершавой серой бумаги, – писали о магазине авторы книги “Несказки об Одессе”. – На высоких стеклянных витринах восседали важные куклы-грелки. В центре были конфеты в коробках и торты. Особой шикарностью отличался овальный торт “Одесская троянда” с большими масляными розами в центре. И обязательно одна желтая. А справа располагались сладости “попроще”: леденцы, арахис в глазури, “морские камешки”. “Золотой ключик” по праву считался островком детских надежд, попав на который, сбывались мечты долгожданных выходных дней, проведенных в центре любимого города”.

Весть о том, что магазин закрылся, одесситы восприняли с грустью. Некоторые, выложив старые снимки, ностальгируют в группе “Одесский дворик”. Сожалеют по поводу того, что легендарная одесская продукция, похоже, навсегда исчезла с городских прилавков.

“Конечно, помним! – поделилась воспоминаниями Светлана Хорхордина. – Какой аромат настоящего шоколада! Конфеты были очень вкусные! Было что привезти из Одессы чисто одесское, когда ездили в гости. Гордились нашей продукцией”.

“А кто помнит торт “Отелло” и традиционную шутку одесских продавщиц: мол, вечером вы его кушаете, а ночью он вас душит?”, – написал еще один комментатор Анатолий Кононенко.

“И молочный коктейль! Точно из сказки. Счастливое детство и юность!” – отметила Людмила Балазан.

“Еще там были большие свежайшие кексы, размером с буханку хлеба, их можно было и на вес покупать, нежные-пренежные, – написала Наталья Загребина. – Мармелад – лимонные и апельсиновые дольки – был не всегда. Но вкус его! Незабываем! Не из магазина химтоваров, как сейчас”.

“А еще торты с шоколадными зайцами, сидящими сверху, – добавил Леонид Вулихман. – Потом все вдруг исчезло, хотя фабрика Розы Люксембург не закрывалась!”.

“Недавно выбросила каталог фабрики, чтоб не бередить душу…Теперь все из кондитерской массы, шоколада нет”, – сокрушается Елена Третьякова.

“Читаю отзывы – и слезы наворачиваются, – призналась Александра Шура. – Уже 30 лет, как я не живу в Одессе, но приезжаю иногда. Ищу одесские конфеты – а их нет”.

“Да! Это был кондитерский рай! Это была наша гордость! Как можно было такой бренд загубить?”, – подытожила Ольга Палей.

Фото: группа “Место встречи – Одесса”, Facebook, odessa-memory.info