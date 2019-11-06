Сейсмологи предупреждают: в Одесской области возможно сильное землетрясение

Опасной считается зона от Южных до Восточных Карпат. Максимальная магнитуда здесь может достигать 8,3 балла, сообщили в Институте геофизики Национальной академии наук Украины.

Самыми опасными участками считаются район Зоны Вранча — Карпатских гор и запад Одесской области. Ранее в этой зоне были зафиксированы землетрясения интенсивностью 6-7 баллов. Эпицентры находились в Сваляве, Мукачево, Ужгороде. Также сейсмическая активность была замечена и в Прикарпатье. Центральная и восточная части Украины менее подвержены землетрясениям. Здесь толчки не превышали отметку в 5 баллов.

По словам сейсмолога Александра Кендзеры, в зонах сейсмической активности — в том числе в Одесском регионе, в ближайшее время может произойти сильное землетрясение. Магнитуда может достигнуть 8 баллов. Однако паника бессмысленна: точно предсказать землетрясение практически невозможно, а толчки могут начаться в любой момент.

Инфографика: segodnya.ua