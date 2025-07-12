Ключевые моменты:
- В субботу, 12 июля 2025 года, в Одессе проходят плановые работы на электросетях. В связи с этим часть города временно останется без света;
- Под отключение попали районы, обслуживаемые Центральным и Северным РЭС;
- Свет вернется ориентировочно до 19:00-20:00, в зависимости от адреса.
Центральный РЭС
- ул. Гранатная, 1-16б;
- ул. Анны Михайленко, 18-51;
- ул. Алексея Вадатурского, 79-131;
- ул. Йозефа Прибика, 7-28Б;
- ул. Столярского, 4г;
- ул. Ивана Фунтова, 42-54;
- пер. Гранатный, 2-8/корп. 1;
- пер. Граничный, 1-35;
- пер. Малиновский, 7.
Работы до 20:00.
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Северный РЭС
- ул. Агрономическая, 60-223;
- ул. Беляевская, 1-9;
- ул. Кольцевая, 1-12;
- ул. Котляревского, 12б;
- ул. Круговая, 1-37;
- ул. Николая Михновского, 1-63;
- ул. Болобочана, 1-43;
- ул. Молодежная, 1-49;
- ул. Тарутинская, 1-11;
- ул. Хуторская, 1-95Г;
- ул. Цебриковская, 1-13;
- ул. Четвертая, 33-Г, 33Б, 37-58А;
- пер. Агрономический, 1-8а;
- пер. Людмилы Гинзбург, 1-12Б;
- пер. Килевой, 1- 9а;
- пер. Круговой, 1а-13;
- пер. Крушельницкой, 1-5а;
- пер. Мастерской, 1-11;
- пер. Новый, 1-14А;
- пер. Оранжерейный, 1-32;
- пер. Петра Калнышевского, 1-10;
- пер. Шахтинский, 18-46;
- пер. Шебелинский, 13-27.
Работы до 19:00.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что на одесском железнодорожном вокзале появилась система доочистки воды.