очереди отключения света

Ключевые моменты:

  • В субботу, 12 июля 2025 года, в Одессе проходят плановые работы на электросетях. В связи с этим часть города временно останется без света;
  • Под отключение попали районы, обслуживаемые Центральным и Северным РЭС;
  • Свет вернется ориентировочно до 19:00-20:00, в зависимости от адреса.

Центральный РЭС

  • ул. Гранатная, 1-16б;
  • ул. Анны Михайленко, 18-51;
  • ул. Алексея Вадатурского, 79-131;
  • ул. Йозефа Прибика, 7-28Б;
  • ул. Столярского, 4г;
  • ул. Ивана Фунтова, 42-54;
  • пер. Гранатный, 2-8/корп. 1;
  • пер. Граничный, 1-35;
  • пер. Малиновский, 7.

Работы до 20:00.

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Северный РЭС

  • ул. Агрономическая, 60-223;
  • ул. Беляевская, 1-9;
  • ул. Кольцевая, 1-12;
  • ул. Котляревского, 12б;
  • ул. Круговая, 1-37;
  • ул. Николая Михновского, 1-63;
  • ул. Болобочана, 1-43;
  • ул. Молодежная, 1-49;
  • ул. Тарутинская, 1-11;
  • ул. Хуторская, 1-95Г;
  • ул. Цебриковская, 1-13;
  • ул. Четвертая, 33-Г, 33Б, 37-58А;
  • пер. Агрономический, 1-8а;
  • пер. Людмилы Гинзбург, 1-12Б;
  • пер. Килевой, 1- 9а;
  • пер. Круговой, 1а-13;
  • пер. Крушельницкой, 1-5а;
  • пер. Мастерской, 1-11;
  • пер. Новый, 1-14А;
  • пер. Оранжерейный, 1-32;
  • пер. Петра Калнышевского, 1-10;
  • пер. Шахтинский, 18-46;
  • пер. Шебелинский, 13-27.

Работы до 19:00.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что на одесском железнодорожном вокзале появилась система доочистки воды.

 

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