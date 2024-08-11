Сегодня, 11 августа, Землю накроет мощная магнитная буря: как уберечься

По информации Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня, в воскресенье, 11 августа 2024 года, на Земле ожидается достаточно сильная магнитная буря, способная повлиять на самочувствие метеозависимых людей.
Однако, по предварительным прогнозам, уже во второй половине дня она начнет утихать.
Напомним, в последний месяц лета-2024 ожидается еще несколько мощных магнитных бурь. Так, повышенная геомагнитная активность не исключается с 13 по 16 августа. Также кратковременный рост солнечной активности ученые ожидают 22 и 23 августа. А вот конец месяца, предварительно, с 25 по 27 августа, отметится сильной магнитной бурей.
Как влияют на нас магнитные бури
В последние годы ученые со всего мира провели немало исследований на тему влияния магнитных бурь на здоровье человека. И действительно, взаимосвязь существует, и это подтверждают не только исследование, но и наблюдение врачей.
Основные жалобы:
- головная боль, мигрень;
- слабость, повышенная усталость;
- сонливость днем и бессонница ночью;
- ухудшение концентрации, снижение трудоспособности;
- ухудшение настроения, повышение тревожности;
- раздражительность, проявления агрессии;
- обострение хронических заболеваний;
- общее ухудшение самочувствия.
Как защитить свое здоровье в дни магнитных бурь
Чтобы ограничить влияние магнитных бурь на самочувствие, необходимо:
- уменьшить количество жирного, острого, соленого, сладкого и алкоголя в рационе;
- хотя бы на время отказаться от курения;
- можно провести время на прогулке на свежем воздухе;
- сбалансировать употребление воды (недостаточное количество может оказать существенное влияние на самочувствие);
- сбалансировать сон и по возможности ложиться спать до 23:00.