Сегодня, 11 августа, Землю накроет мощная магнитная буря: как уберечься

Однако, по предварительным прогнозам, уже во второй половине дня она начнет утихать.

Напомним, в последний месяц лета-2024 ожидается еще несколько мощных магнитных бурь. Так, повышенная геомагнитная активность не исключается с 13 по 16 августа. Также кратковременный рост солнечной активности ученые ожидают 22 и 23 августа. А вот конец месяца, предварительно, с 25 по 27 августа, отметится сильной магнитной бурей.

Как влияют на нас магнитные бури

В последние годы ученые со всего мира провели немало исследований на тему влияния магнитных бурь на здоровье человека. И действительно, взаимосвязь существует, и это подтверждают не только исследование, но и наблюдение врачей.

Основные жалобы:

головная боль, мигрень;

слабость, повышенная усталость;

сонливость днем и бессонница ночью;

ухудшение концентрации, снижение трудоспособности;

ухудшение настроения, повышение тревожности;

раздражительность, проявления агрессии;

обострение хронических заболеваний;

общее ухудшение самочувствия.

Как защитить свое здоровье в дни магнитных бурь

Чтобы ограничить влияние магнитных бурь на самочувствие, необходимо: