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Сегодня, 11 августа, Землю накроет мощная магнитная буря: как уберечься

Сегодня, 11 августа, Землю накроет мощная магнитная буря: как уберечься

По информации Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня, в воскресенье, 11 августа 2024 года, на Земле ожидается достаточно сильная магнитная буря, способная повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Однако, по предварительным прогнозам, уже во второй половине дня она начнет утихать.

Напомним, в последний месяц лета-2024 ожидается еще несколько мощных магнитных бурь. Так, повышенная геомагнитная активность не исключается с 13 по 16 августа. Также кратковременный рост солнечной активности ученые ожидают 22 и 23 августа. А вот конец месяца, предварительно, с 25 по 27 августа, отметится сильной магнитной бурей.

Как влияют на нас магнитные бури

В последние годы ученые со всего мира провели немало исследований на тему влияния магнитных бурь на здоровье человека. И действительно, взаимосвязь существует, и это подтверждают не только исследование, но и наблюдение врачей.

Основные жалобы:

  • головная боль, мигрень;
  • слабость, повышенная усталость;
  • сонливость днем и бессонница ночью;
  • ухудшение концентрации, снижение трудоспособности;
  • ухудшение настроения, повышение тревожности;
  • раздражительность, проявления агрессии;
  • обострение хронических заболеваний;
  • общее ухудшение самочувствия.

Как защитить свое здоровье в дни магнитных бурь

Чтобы ограничить влияние магнитных бурь на самочувствие, необходимо:

  • уменьшить количество жирного, острого, соленого, сладкого и алкоголя в рационе;
  • хотя бы на время отказаться от курения;
  • можно провести время на прогулке на свежем воздухе;
  • сбалансировать употребление воды (недостаточное количество может оказать существенное влияние на самочувствие);
  • сбалансировать сон и по возможности ложиться спать до 23:00.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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