Сьогодні, 11 серпня, Землю накриє потужна магнітна буря: як уберегтися

За інформацією Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, сьогодні, в неділю, 11 серпня 2024 року, на Землі очікується досить сильна магнітна буря, здатна вплинути на самопочуття метеозалежних людей.
Однак, за попередніми прогнозами, вже у другій половині дня вона почне вщухати.
Нагадаємо, в останній місяць літа-2024 очікується ще кілька потужних магнітних бур. Так, підвищена геомагнітна активність не виключається з 13 до 16 серпня. Також короткочасне зростання сонячної активності вчені очікують 22 та 23 серпня. А ось кінець місяця, попередньо, з 25 по 27 серпня, відзначиться сильною магнітною бурею.
Як впливають на нас магнітні бурі
В останні роки вчені з усього світу провели чимало досліджень щодо впливу магнітних бур на здоров’я людини. І справді, взаємозв’язок існує, і це підтверджують як дослідження, а й спостереження лікарів.
Основні скарги:
- головний біль, мігрень;
- слабкість, підвищена втома;
- сонливість вдень і безсоння вночі;
- погіршення концентрації, зниження працездатності;
- погіршення настрою, підвищення тривожності;
- дратівливість, прояви агресії;
- загострення хронічних захворювань;
- загальне погіршення самопочуття.
Як захистити своє здоров’я в дні магнітних бур
Щоб обмежити вплив магнітних бур на самопочуття, необхідно:
- зменшити кількість жирного, гострого, солоного, солодкого та алкоголю в раціоні;
- хоча б на якийсь час відмовитися від куріння;
- можна провести час на прогулянці на свіжому повітрі;
- збалансувати вживання води (недостатня кількість може істотно вплинути на самопочуття);
- збалансувати сон і по можливості лягати спати до 23:00.