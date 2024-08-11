Сьогодні, 11 серпня, Землю накриє потужна магнітна буря: як уберегтися

Однак, за попередніми прогнозами, вже у другій половині дня вона почне вщухати.

Нагадаємо, в останній місяць літа-2024 очікується ще кілька потужних магнітних бур. Так, підвищена геомагнітна активність не виключається з 13 до 16 серпня. Також короткочасне зростання сонячної активності вчені очікують 22 та 23 серпня. А ось кінець місяця, попередньо, з 25 по 27 серпня, відзначиться сильною магнітною бурею.

Як впливають на нас магнітні бурі

В останні роки вчені з усього світу провели чимало досліджень щодо впливу магнітних бур на здоров’я людини. І справді, взаємозв’язок існує, і це підтверджують як дослідження, а й спостереження лікарів.

Основні скарги:

головний біль, мігрень;

слабкість, підвищена втома;

сонливість вдень і безсоння вночі;

погіршення концентрації, зниження працездатності;

погіршення настрою, підвищення тривожності;

дратівливість, прояви агресії;

загострення хронічних захворювань;

загальне погіршення самопочуття.

Як захистити своє здоров’я в дні магнітних бур

Щоб обмежити вплив магнітних бур на самопочуття, необхідно: