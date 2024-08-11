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Сьогодні, 11 серпня, Землю накриє потужна магнітна буря: як уберегтися

Сьогодні, 11 серпня, Землю накриє потужна магнітна буря: як уберегтися

За інформацією Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, сьогодні, в неділю, 11 серпня 2024 року, на Землі очікується досить сильна магнітна буря, здатна вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

Однак, за попередніми прогнозами, вже у другій половині дня вона почне вщухати.

Нагадаємо, в останній місяць літа-2024 очікується ще кілька потужних магнітних бур. Так, підвищена геомагнітна активність не виключається з 13 до 16 серпня. Також короткочасне зростання сонячної активності вчені очікують 22 та 23 серпня. А ось кінець місяця, попередньо, з 25 по 27 серпня, відзначиться сильною магнітною бурею.

Як впливають на нас магнітні бурі

В останні роки вчені з усього світу провели чимало досліджень щодо впливу магнітних бур на здоров’я людини. І справді, взаємозв’язок існує, і це підтверджують як дослідження, а й спостереження лікарів.

Основні скарги:

  • головний біль, мігрень;
  • слабкість, підвищена втома;
  • сонливість вдень і безсоння вночі;
  • погіршення концентрації, зниження працездатності;
  • погіршення настрою, підвищення тривожності;
  • дратівливість, прояви агресії;
  • загострення хронічних захворювань;
  • загальне погіршення самопочуття.

Як захистити своє здоров’я в дні магнітних бур

Щоб обмежити вплив магнітних бур на самопочуття, необхідно:

  • зменшити кількість жирного, гострого, солоного, солодкого та алкоголю в раціоні;
  • хоча б на якийсь час відмовитися від куріння;
  • можна провести час на прогулянці на свіжому повітрі;
  • збалансувати вживання води (недостатня кількість може істотно вплинути на самопочуття);
  • збалансувати сон і по можливості лягати спати до 23:00.
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Редакція ПРОФІЛЬ
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