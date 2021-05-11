Сегодня у православных Радоница

Во вторник второй недели после Пасхи православная церковь установила день поминовения усопших. Он называется Радоницей и считается Пасхой для усопших.

В день Радоницы христиане символично разделяют пасхальную радость о воскресении Христа с усопшими.

Этимологически слово «радоница» восходит к словам «род» и «радость». Это означает, что христиане должны не скорбеть и не сетовать по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь — жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная смертью и воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными.

Именно на Радоницу существует обычай празднования Пасхи на могилах усопших, куда приносятся крашеные яйца и другие пасхальные яства.