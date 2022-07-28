Сегодня отмечаем День крещения Киевской Руси–Украины: история праздника

В четверг, 28 июля, в Украине отмечают День крещения Киевской Руси – Украины. Этот день совпадает с Днем Владимира Великого, поскольку считается, что именно он крестил Киевскую Русь.

История праздника

Этот день официально называется День крещения Киевской Руси – Украины. Он был учрежден указом третьего президента нашей страны Виктора Ющенко от 25 июля 2008 года.

Считается, что именно 28 июля князь Владимир Великий принял крещение в Херсонесе и вернулся домой, в Киев. Дату самого крещения Руси-Украины установить не удалось. Считается, что это произошло 14 августа 988 года, когда в водах Днепра массово крестили киевлян.

Почему Русь приняла крещение?

Это произошло под сильным влиянием Византии. Киевской Руси нужна была поддержка сильнейше страны того времени — христианской Византийском империи. И почему христианство? Потому что это отношения с близкими соседями в Европе, и на Балканах, и на территории Малой Азии. Христианство помогло наладить отношения с Европой и объединить племена Руси. Способствовало развитию письменности, образования, культуры и искусства.

Отметим, что с Днем крещения Руси-Украины совпадает и новый государственный праздник — День украинской государственности. «Одесская Жизнь» уже рассказывала об истории его появления и значении.