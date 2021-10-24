Сегодня Карва Чаутх в Индии

Что означает Карва Чаутх?

В переводе «карва» означает «глиняный горшок», а «чаутх» — «четвёртая ночь после полнолуния». В день праздника многие замужние индианки соблюдают пост, принимают подарки от мужей, расписывают кисти рук и стопы хной. Также жены надевают нарядные сари и свои лучшие украшения, ходят в гости и встречаются с родственниками.

Вечером наступает пуджа — время поклонения богам и приношения им праздничной еды. Потом на небе восходит луна, и жена принимает пищу из рук любимого мужа.

Когда отмечают Карва Чаутх?

Карва Чаутх приходится на время после сбора урожая. Праздник отмечается на четвёртый день после полнолуния в месяц картика по индуистскому календарю. В следующем году Кава Чаутх выпадает на 13 октября.

Напомним, вчера православные отмечали день памяти преподобной Пелагеи Антиохийской.

Фото: indiadaily.ru