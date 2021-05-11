Новости Одессы и Одесской области

Сегодня юбилей у Надежды Савченко

Сегодня юбилей у Надежды Савченко

Сегодня, 11 мая, День рождения отмечает политик и Герой Украины Надежда Савченко. Ей исполняется 40 лет.

Надежда родилась в 1981 году в Киеве и с детства мечтала стать пилотом боевых самолётов. После школы она училась на модельера-дизайнера, а потом на факультете журналистики Киевского национального университета. Затем поступила по контракту в ряды Вооружённых сил Украины, начав службу в железнодорожных войсках радисткой.

В 2004—2005 годах в составе украинского контингента принимала участие во вторжении в Ирак. После возвращения поступила в Харьковский университет Воздушных Сил. Дважды Надежду отчисляли из университета как «непригодную к вылетам в качестве лётчика», но она дважды восстанавливалась и в 2009 году закончила обучение как штурман. После окончания университета проходила службу штурманом-оператором.

В 2014 году Надежда участвовала в военных действиях на Донбассе и попала в плен. Её вывезли в Россию и обвинили в пособничестве в убийстве двух журналистов, а потом в незаконном пересечении российской границы. 15 мая в 2016 году Савченко была помилована указом президента России по просьбе родственников журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина, погибших, как посчитал российский суд, в результате её действий. В этот же день она вернулась в Киев и вскоре заявила, что готова баллотироваться в президенты Украины.

В 2018 году Савченко подозревали в организации подготовки госпереворота в Украине и поместили в СИЗО, но потом суд освободил её.

В 2019 году Надежду выдвинули кандидатом в президенты Украины, но ей отказали в регистрации, поскольку она не внесла залог в 2,5 млн гривен.

С сентября 2019 года ведет программу «Комментатор» на телеканале ZIK.

Фото: zaxid.net

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