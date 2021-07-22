Сегодня юбилей у Мирей Матье

Мирей Матье родилась в 1946 году в Авиньоне в бедной многодетной семье. Она была старшей из четырнадцати братьев и сестёр.

Когда Мирей было 15 лет, семья перебралась жить в четырёхкомнатную квартиру, которая субсидировалась правительством, где была неведомая до того роскошь — ванная комната! «Это был прекраснейший день в моей жизни, — вспоминает Мирей, — я впервые приняла ванну! Это было великолепное ощущение».

Мирей с раннего детства любила петь. В 16 лет заняла второе место на городском конкурсе. В 1965 году она повторно участвовала в этом же конкурсе и в этот раз победила.

В 1965 году Матьё впервые появилась перед французскими телезрителями, исполнив песню «Jezebel». Её выступление вызвало фурор. Многим казалось, что на сцене вновь выступает Эдит Пиаф.

Вскоре Мирей встретила с патриархом французского шансона Морисом Шевалье, который приветствовал её словами: «Вот вы какая, милая малышка! И заметьте, я не добавлю «Пиаф». Потому что между вами обеими большая разница. Малышка Пиаф шла по теневой стороне жизни, а вы, Мирей, пойдёте по солнечной стороне».

Первый же диск певицы с песней Mon credo композитора Поля Мориа за полгода разошёлся во Франции тиражом в миллион экземпляров.

За свою карьеру Мирей Матьё продала 133 млн альбомов и более 55 миллионов синглов по всему миру на общую сумму около 190 млн долларов. В её репертуаре более 1000 песен на французском, немецком, английском, итальянском, испанском, провансальском, каталанском, японском, китайском, русском и финском языках. Она пела перед самой разной публикой, во многих странах. Мирей была первым западным исполнителем, давшим концерты в Китае.

Фото: gala.fr