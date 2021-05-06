Новости Одессы и Одесской области

Сегодня юбилей у Джорджа Клуни

Сегодня юбилей у Джорджа Клуни

Сегодня, 6 мая, День рождения отмечает американский актёр Джордж Клуни. Ему исполняется 60 лет.

Джордж Клуни стал известен после выхода телесериала «Скорая помощь», в котором с 1994 по 1999 год играл доктора Дага Росса. Параллельно он снимался в кино. Первую главную роль Джордж получил в фильме «От заката до рассвета». Потом были работы в картинах «Один прекрасный день» с Мишель Пфайффер и «Миротворец» с Николь Кидман. Затем Клуни отобрали на роль нового Бэтмена в фильме «Бэтмен и Робин».

После ухода из «Скорой помощи» Клуни снялся в «Идеальный шторм», «О, где же ты, брат?», «Одиннадцать друзей Оушена», ремейке одноимённого творения Льюиса Майлстоуна 1960 года. Этот фильм собрал более 444 миллионов долларов во всем мире. От него также пошли два сиквела с Клуни в главной роли: «Двенадцать друзей Оушена» в 2004 году и «Тринадцать друзей Оушена» в 2007 году.

В 2001 году Джордж Клуни и Стивен Содерберг основали кинокомпанию «Section Eight[en]», а в 2002 году Клуни снялся в главной роли в экранизации романа «Солярис», режиссёром которой также был Содерберг.

Режиссёрским дебютом Клуни стал фильм «Признания опасного человека», премьера которого состоялась в 2002 году. Фильм является адаптацией автобиографии телевизионного продюсера Чака Бэрриса. И хотя фильм не собрал большой кассы, критики и публика в один голос хвалили режиссёрскую работу Клуни.

В 2005 году Клуни получил главную роль в фильме «Сириана», который частично основан на биографии бывшего агента ЦРУ Роберта Баера и его воспоминаниях. В том же году он режиссировал, продюсировал и играл главную роль в «Доброй ночи и удачи». Оба фильма одобрили критики. На церемонии вручения «Оскара» в 2006 году Клуни номинировался в трёх категориях: как лучший режиссёр и сценарист за «Доброй ночи и удачи», а за «Сириану» он выиграл награду в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

В 2009 году журнал Time признал Клуни одним из 100 влиятельнейших людей мира.

Фото: film.ru

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить