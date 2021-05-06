Сегодня юбилей у Джорджа Клуни

Джордж Клуни стал известен после выхода телесериала «Скорая помощь», в котором с 1994 по 1999 год играл доктора Дага Росса. Параллельно он снимался в кино. Первую главную роль Джордж получил в фильме «От заката до рассвета». Потом были работы в картинах «Один прекрасный день» с Мишель Пфайффер и «Миротворец» с Николь Кидман. Затем Клуни отобрали на роль нового Бэтмена в фильме «Бэтмен и Робин».

После ухода из «Скорой помощи» Клуни снялся в «Идеальный шторм», «О, где же ты, брат?», «Одиннадцать друзей Оушена», ремейке одноимённого творения Льюиса Майлстоуна 1960 года. Этот фильм собрал более 444 миллионов долларов во всем мире. От него также пошли два сиквела с Клуни в главной роли: «Двенадцать друзей Оушена» в 2004 году и «Тринадцать друзей Оушена» в 2007 году.

В 2001 году Джордж Клуни и Стивен Содерберг основали кинокомпанию «Section Eight[en]», а в 2002 году Клуни снялся в главной роли в экранизации романа «Солярис», режиссёром которой также был Содерберг.

Режиссёрским дебютом Клуни стал фильм «Признания опасного человека», премьера которого состоялась в 2002 году. Фильм является адаптацией автобиографии телевизионного продюсера Чака Бэрриса. И хотя фильм не собрал большой кассы, критики и публика в один голос хвалили режиссёрскую работу Клуни.

В 2005 году Клуни получил главную роль в фильме «Сириана», который частично основан на биографии бывшего агента ЦРУ Роберта Баера и его воспоминаниях. В том же году он режиссировал, продюсировал и играл главную роль в «Доброй ночи и удачи». Оба фильма одобрили критики. На церемонии вручения «Оскара» в 2006 году Клуни номинировался в трёх категориях: как лучший режиссёр и сценарист за «Доброй ночи и удачи», а за «Сириану» он выиграл награду в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

В 2009 году журнал Time признал Клуни одним из 100 влиятельнейших людей мира.

Фото: film.ru