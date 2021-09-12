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Сегодня юбилей у Дженнифер Хадсон

Сегодня юбилей у Дженнифер Хадсон

Сегодня, 12 сентября, День рождение отмечает американская певица и актриса Дженнифер Хадсон. Ей исполняется 40 лет.

Хадсон родилась в Чикаго и с семь лет пела в церковном хоре. Знаменитой она стала после участия в шоу American Idol в 2004 году. Через два года она дебютировать как актриса с ролью Эффи Уайт в кинофильме «Девушки мечты», которая принесла ей 29 различных наград, в том числе «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и премию Гильдии актёров США. После этого она снялась в фильмах «Тайная жизнь пчёл» и «Винни Мандела».

Как певица Хадсон выиграла премию «Грэмми» за свой дебютный студийный альбом Jennifer Hudson, выпущенный в 2008 году.

В 2013 году Дженнифер была удостоена именной звезды на Голливудской «Аллее славы». В 2015 году она сыграла на бродвейской сцене в мюзикле «Цвета пурпура».

Фото: kinoafisha.info

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Редакция ПРОФИЛЬ

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