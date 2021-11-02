Сегодня юбилей Дэвида Швиммера

Дэвид родился в Квинсе (Нью-Йорк, США). Позже переехал с родителями в Лос-Анджелес (штат Калифорния). В школьные годы он участвовал во многих спектаклях, в том числе «Дневник Анны Франк». После окончания театрального факультета Северо-западного Университета вместе с однокурсниками создал театр «Лукингласс» (англ. Lookingglass), а также ассоциацию актёров, сценаристов и режиссёров.

Самая известная роль Дэвида Швиммера?

Дэвид Швиммер больше всего известен по роли палеонтолога и романтика Росса Геллера в телевизионном сериале «Друзья». За эту работу его номинировали на премию «Эмми» в 1995 году. Также он режиссировал некоторые эпизоды сериалов «Друзья» и «Джоуи».

Еще Швиммер снимался в таких фильмах, как «Волк», «Чужие похороны», «Шесть дней, семь ночей», «Способный ученик», «Летим со мной», «Ледяной» и озвучивал жирафа Мэлмана в мультфильме «Мадагаскар».

Дэвид Швиммер: личная жизнь

В июне 2010 года Швиммер женился на фотографе Зоуи Бакман. У супругов родилась дочь, которую назвали Клео Бакман Швиммер. В апреле 2017 пара развелась.

Фото: proman.com.ua