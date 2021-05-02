Сегодня именины у Викторов

Сегодня, 2 мая, по православному календарю день ангела у Виктора.

Имя Виктор с латинского языка переводится как «победитель», а в христианстве ассоциируется с победой Иисуса Христа над смертью и грехом. Женский вариант — Виктория.

Считается, что из Викторов получаются хорошие электрики или шоферы. Также они могут добиваться больших успехов в спорте. Если же Виктор станет художником, то, скорее всего, предпочтет графику.

Мужчины с таким именем терпеливы и способны заниматься кропотливым и монотонным трудом. Дома могут заниматься разнообразной работой: от починки сантехники до мытья посуды.

Если в вашем окружении есть Викторы, не забудьте их поздравить.