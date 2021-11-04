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Сегодня фестиваль огней в Индии — что это за праздник?

Сегодня фестиваль огней в Индии — что это за праздник?

Сегодня, 4 ноября, в Индии отмечают фестиваль огней Дивали, что на санскрите означает «огненная гроздь».

Что символизирует фестиваль огней в Индии?

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Фестиваль огней в Индии символизирует победу света над тьмой, добра над злом. Приходится на начало месяца Картик (октябрь — ноябрь) и празднуется в течение пяти дней.

Вишнуиты считают, что история фестиваля связана с коронацией царевича Рамы, седьмого воплощения Вишну. В ночь его счастливого возведения на трон по всей стране устроили иллюминацию. По другой версии, мудрое правление Рамы знаменовало избавление от духовного мрака. В связи с чем зажигаемые огни символизируют возвращение человечества из тьмы к свету.

Как празднуют фестиваль огней в Индии?

В каждом районе Индии празднование Дивали имеет свои особенности. Для некоторых частей страны и групп населения Дивали совпадает с началом Нового года. Торговцы в этот день приводят в порядок счетоводные книги, прибирают лавки. Вечером магазины и дома иллюминируют масляными светильниками или гирляндами электрических лампочек.

На большей части территории Индии Дивали посвящается Богине богатства и плодородия Лакшми, супруге Бога Вишну. В домах проводят уборку, зажигают огни, обращаются к богине с молитвой, подносят ей молоко с монетами, а на ночь оставляют двери и окна открытыми, чтобы ей было легче проникнуть в дом.

На Юге Индии в Дивали отмечают победу Бога Кришны над демоном Наракасурой. В этот день индусы обильно смазывают себя кокосовым маслом, что очищает их от грехов, так как церемония эта считается равной по значению омовению в священном Ганге.

Напомним, 24 октября в Индии отмечали Карва Чаутх.

Фото: intourist-himki.ru

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Редакция ПРОФИЛЬ

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