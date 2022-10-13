Сегодня днем с российского корабля выпустили ракету по Одесской области

Крылатая ракета, запущенная с российского военного корабля в сторону Одесской области, была сегодня уничтожена силами ПВО наших защитников.
Об этом сообщили в Воздушном командовании «Юг».
По информации военных 13 октября, около 16.00 часов, над Одесщиной силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования «Юг» сбита крылатая ракета типа «Калибр».
Еще четыре ракеты направлялись западные регионы Украины и были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны Воздушное командования «Запад».
Напомним, что ночью противник атаковал регион беспилотниками-камикадзе иранского производства. Все четыре дрона также были успешно обезврежены нашими зенитчиками.