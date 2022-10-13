Ночью Одессу атаковали дроны-камикадзе: ситуация в регионе на утро 13 октября

Ночь 13 октября выдалась непростой для Одесской области. Примерно в половине второго прозвучала тревога и началась воздушная атака российских БПЛА-камикадзе.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, на Юге воины-зенитники взбили шесть «Shahed-136»

По информации военных, ночью, 13 октября, силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования «Юг» Воздушных Сил ВС Украины над Одесщиной сбиты четыре вражеских дрона-камикадзе «Shahed-136», над Николаевщиной — два.

Над одесским регионом ни одна машина смерти своей цели не достигла.

В Черном море группировка вражеского флота состоит из 12 боевых кораблей.

В готовности к выполнению террористических задач — 3 больших десантных корабля, 2 надводных ракетоносителя с 16 «калибрами».

Вероятность воздушных атак остается очень высокой.

Николаев, помимо атаки дронами, также подвергся обстрелу ракетами из комплексов С-300. По городу было выпущено 8 ракет. Одна из них разрушила жилую пятиэтажку. Сейчас спасатели разбирают завалы, чтобы спасти людей.

Пока известно об одном спасенном ребенке. 11-летний мальчик провел под завалами 6 часов. Под завалами могут оставаться 8 человек.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала об общей ситуации на фронте.