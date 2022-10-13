Новости Одессы и Одесской области

Ночью Одессу атаковали дроны-камикадзе: ситуация в регионе на утро 13 октября

Ночью Одессу атаковали дроны-камикадзе: ситуация в регионе на утро 13 октября

Ночь 13 октября выдалась непростой для Одесской области. Примерно в половине второго прозвучала тревога и началась воздушная атака российских БПЛА-камикадзе.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, на Юге воины-зенитники взбили шесть «Shahed-136»

По информации военных, ночью, 13 октября, силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования «Юг» Воздушных Сил ВС Украины над Одесщиной сбиты четыре вражеских дрона-камикадзе «Shahed-136», над Николаевщиной — два.

Над одесским регионом ни одна машина смерти своей цели не достигла.

В Черном море группировка вражеского флота состоит из 12 боевых кораблей.

В готовности к выполнению террористических задач — 3 больших десантных корабля, 2 надводных ракетоносителя с 16 «калибрами».

Вероятность воздушных атак остается очень высокой.

Николаев, помимо атаки дронами, также подвергся обстрелу ракетами из комплексов С-300. По городу было выпущено 8 ракет. Одна из них разрушила жилую пятиэтажку. Сейчас спасатели разбирают завалы, чтобы спасти людей.

Пока известно об одном спасенном  ребенке. 11-летний мальчик провел под завалами 6 часов. Под завалами могут оставаться 8 человек.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала об общей ситуации на фронте.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить