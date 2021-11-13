Сегодня День рождения Вупи Голдберг

Сегодня, 13 ноября, День рождения отмечает американская актриса, писательница и телеведущая Вупи Голдберг. Ей исполняется 66 лет.

От ночного сторожа до актрисы

Вупи Голдберг — одна из немногих знаменитостей, удостоенная четырёх главных американских престижных наград: «Оскар», «Грэмми», «Эмми» и «Тони». В её копилке также есть два «Золотых глобуса», BAFTA и звезда на Аллее славы.

Настоящее имя актрисы — Кэрин Элейн Джонсон. Она родилась в нью-йоркском районе Челси. С детства выступала в экспериментальном театре. При этом школу она так и не закончила из-за дислексии.

В конце 1960-х годов Кэрин сдружилась с хиппи и пристрастилась к наркотикам. От зависимости ей помог избавиться её будущий муж, активист организации «Против наркотиков» Элвин Мартин.

Кэрин работала ночным сторожем, укладывала кирпичи, гримировала покойников, пока в 1974 году не попала в театр города Сан-Диего.

Вупи Голдберг: роли в театре

Свою театральную карьеру она начала уже под псевдонимом Вупи Голдберг. В Сан-Диего она участвовала в создании городского театра «Репертори тиэтр», затем перешла в «Блэк стрит тиэтр» (Сан-Франциско). Играла и в нескольких любительских труппах.

Одной из первых её работ стала главная роль в пьесе «Мамаша Кураж». Потом она гастролировала по всей Америке с проектом «Шоу привидений» и выступала в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда».

Вупи Голдберг: фильмы

Кинодебютом Голдберг стала роль в фильме «Цветы лиловые полей». За эту работу актриса получила «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар». Потом последовала череда комедий, детективов, драм и сериалов, среди них самые известные — «Джек-Попрыгун», «Воровка», «Роковая красотка», «Действуй, сестра», «Привидение», «Рыцарь Камелота», «Призраки Миссисипи», «Долгий путь домой», «Гомер и Эдди», «Игрок».

Параллельно с кинопроектами Вупи Голдберг работала на телевидении. Она несколько лет участвовала в юмористическом шоу «Комическая помощь», а также вела авторское ток-шоу.

Вупи Голдберг сейчас

Сейчас Вупи Голдберг ведет утреннее шоу The View на телеканале ABC и продолжает сниматься в кино. Также она активно участвует в общественной жизни, высказывается о политике, расизме, экологии и поддерживает ЛГБТ-сообщество.

Фото: wi-fi.ru