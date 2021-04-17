Сегодня День рождения у Виктории Бекхэм

Сегодня, 17 апреля, День рождение празднует бывшая участница популярной группы 90-х Spice Girls Виктория Бекхэм. Ей исполняется 47 лет.

Виктория родилась в 1974 году в Харлоу (графство Эссекс, Великобритания). Её слава началась с участия в поп-группе Spice Girls. Бекхэм в СМИ назвали Posh Spice, что в переводе с английского значит «шикарная специя».

С 2000 года она решила заняться сольной карьерой, а потом увлеклась разработкой собственной линией джинсовой одежды под маркой dVb Style. Также Бекхэм выпустила линию солнцезащитных очков и аромат Intimately Beckham. Она сотрудничала с японским брендом Samantha Thavasa and Shiatzy Chen, придумывала дизайн сумок и украшений.

В 2012 году в сотрудничестве с Land Rover разработала собственную модель автомобиля, которая получила название Evoque Victoria Beckham Special Edition. Кроме того Бекхэм выпустила два бестселлера: один — её автобиография, другой — гид по миру моды.

На телевидении Бекхэм участвовала в документальных передачах и в реалити-шоу о ней самой.

Виктория замужем за футболистом Дэвидом Бекхэмом. У пары трое сыновей и дочь.

Фото: popcornnews.ru