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Сегодня День рождения у Тома Харди

Сегодня День рождения у Тома Харди

Сегодня, 15 сентября, День рождение отмечает английский актёр Том Харди. Ему исполняется 44 года.

Том родился в Хаммерсмите, но вырос в Лондоне. В кино начал сниматься с 2002 года. Первой его заметной актерской работой стала роль Жан-Люка Пикара в фильме «Звёздный путь: Возмездие».

Мировую известность Харди принес фильм «Стюарт: Прошлая жизнь», где он сыграл роль наркомана и бездомного Стюарта Шортера. За эту работу он получил номинацию на премию BAFTA. Также он запомнился зрителям по картинам «Бронсон», «Рок-н-рольщик», «Начало», «Воин», «Легенда», «Общак», «Самый пьяный округ в мире», «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», «Лок», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Выживший», «Дюнкерк» и «Веном».

Кроме того, он писал сценарии для лент «Браконьерские войны», «Легенда», «Трофей» и «Табу».

Фото: thr.ru

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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