Сегодня День рождения у Тима Роббинса

Сегодня, 16 октября, День рождение отмечает американский актер Тим Роббинс. Ему исполняется 63 года.

Тим Роббинс появился на свет в Уэст-Ковине (штат Калифорния, США) в семье Джила Роббинса, экс-участника кантри-группы The Highwaymen, и актрисы Мэри Роббинс. После школы он учился в университете штата Нью-Йорк. Параллельно парень организовал экспериментальную политизированную театральную труппу «Актёрская банда». Коллектив пытался перенести на американскую почву традиции европейского авангарда.

Начало карьеры Тима Роббинса в кино

С начала 1980-х он начал сниматься для телевидения и кино. Первой удачной работой Тима сала роль питчера Ньюка в спортивной ленте «Дархэмский бык».

Самые известные фильмы с участием Тима Роббинса

Роббинс стал очень популярным после роли Энди Дюфрейна в фильме «Побег из Шоушенка». Также актера знают по лентам «Дархэмский бык», «Лестница Иакова», «Игрок», «Подручный Хадсакера», «Побег из Шоушенка» и «Таинственная река», после которой он получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. А за постановку криминальной драмы «Мертвец идёт»Робинс выдвигался на «Оскар» за лучшую режиссёрскую работу в 1996 году.

Фото: stoneforest.ru