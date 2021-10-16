Новости Одессы и Одесской области

Сегодня День рождения у Тима Роббинса

Сегодня День рождения у Тима Роббинса

Сегодня, 16 октября, День рождение отмечает американский актер Тим Роббинс. Ему исполняется 63 года.

Подписаться

Тим Роббинс появился на свет в Уэст-Ковине (штат Калифорния, США) в семье Джила Роббинса, экс-участника кантри-группы The Highwaymen, и актрисы Мэри Роббинс. После школы он учился в университете штата Нью-Йорк. Параллельно парень организовал экспериментальную политизированную театральную труппу «Актёрская банда». Коллектив пытался перенести на американскую почву традиции европейского авангарда.

Начало карьеры Тима Роббинса в кино

С начала 1980-х он начал сниматься для телевидения и кино. Первой удачной работой Тима сала роль питчера Ньюка в спортивной ленте «Дархэмский бык».

Самые известные фильмы с участием Тима Роббинса

Роббинс стал очень популярным после роли Энди Дюфрейна в фильме «Побег из Шоушенка». Также актера знают по лентам «Дархэмский бык», «Лестница Иакова», «Игрок», «Подручный Хадсакера», «Побег из Шоушенка» и «Таинственная река», после которой он получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. А за постановку криминальной драмы «Мертвец идёт»Робинс выдвигался на «Оскар» за лучшую режиссёрскую работу в 1996 году.

Фото: stoneforest.ru

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить