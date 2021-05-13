Сегодня День Рождения у Стиви Уандера

Сегодня, 13 мая, американский певец Стиви Уандер отмечает День рождения. Ему исполняется 71 год.

Стиви Уандер — один из самых известных вокалистов в мире. Он повлиял на развитие музыки XX века и стал одним из основателей современного соула и R’n’B.

Стиви родился в 1950 году в Сагино (штат Мичиган, США) и вскоре ослеп. Это не помешало ему учиться играть на нескольких музыкальных инструментах. В 11 лет он подписал свой первый контракт со звукозаписывающей корпорацией Motown Records и продолжает с ней сотрудничать до сих пор.

Уандер обладает вокальным диапазоном в четыре октавы и невероятно сложной вокальной техникой, виртуозно владеет роялем и всеми видами синтезаторов, ударной установкой, кларнетом и губной гармоникой. Музыкант записал более 2000 песен и получил рекордные 25 премий «Грэмми».

Также Стиви пропагандирует пацифизм. В одном из интервью он отметил, что «всегда был против войны, любой войны, где угодно». Кроме того, он выступал за права афроамериканцев, а в 2009 году стал посланником ООН.

В 2008 году журнал Billboard опубликовал список «100 лучших артистов всех времён», в котором Уандер занял пятую строчку.

Фото: pitchfork.com