Новости Одессы и Одесской области

Сегодня День Рождения у Стиви Уандера

Сегодня День Рождения у Стиви Уандера

Сегодня, 13 мая, американский певец Стиви Уандер отмечает День рождения. Ему исполняется 71 год.

Стиви Уандер — один из самых известных вокалистов в мире. Он повлиял на развитие музыки XX века и стал одним из основателей современного соула и R’n’B.

Стиви родился в 1950 году в Сагино (штат  Мичиган, США) и вскоре ослеп. Это не помешало ему учиться играть на нескольких музыкальных инструментах. В 11 лет он подписал свой первый контракт со звукозаписывающей корпорацией Motown Records и продолжает с ней сотрудничать до сих пор.

Уандер обладает вокальным диапазоном в четыре октавы и невероятно сложной вокальной техникой, виртуозно владеет роялем и всеми видами синтезаторов, ударной установкой, кларнетом и губной гармоникой. Музыкант записал более 2000 песен и получил рекордные 25 премий «Грэмми».

Также Стиви пропагандирует пацифизм. В одном из интервью он отметил, что «всегда был против войны, любой войны, где угодно». Кроме того, он выступал за права афроамериканцев, а в 2009 году стал посланником ООН.

В 2008 году журнал Billboard опубликовал список «100 лучших артистов всех времён», в котором Уандер занял пятую строчку.

Фото: pitchfork.com

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить