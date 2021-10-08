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Сегодня День рождения у Сигурни Уивер

Сегодня День рождения у Сигурни Уивер

Сегодня, 8 октября, американской актрисе Сигурни Уивер исполняется 72 года.

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Будущая голливудская звезда родилась в Нью-Йорке в семье тогдашнего президента телерадиокомпании NBC Сильвестра «Пэта» Уивера и бывшей британской актрисы Элизабет Инглис. После окончания школы Сигурни уехала на несколько месяцев в Израиль. Вернувшись в США, Уивер изучала английскую литературу в Стэнфорде и драматическое искусство в Йельском университете.

Культовая роль Сигурни Уивер

Как киноактриса Сигурни Уивер дебютировала в эпизоде у Вуди Аллена в фильме «Энни Холл». Вскоре она сыграла Эллен Рипли в сериях фантастического боевика Ридли Скотта «Чужой». Эта роль принесла ей множество наград, в том числе номинацию на премию «Оскар». А её героиня стала одним из самых значительных женских образов в мировом кино.

Одни из последних крупных работ Уивер —  роли в «Аватар», «Снова ты», «Погоня», «Хижина в лесу», «Средь бела дня» и «Красные огни». В 2013 году за роль госсекретаря США Элейн Бэрриш в мини-сериале «Политические животные» её номинировали «Золотой глобус» и «Эмми».

Фото: people.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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