Сегодня День рождения у Пенелопы Крус

Сегодня, 28 апреля, День рождения отмечает испанская актриса и фотомодель Пенелопа Крус. Ей исполняется 47 лет.

Актёрская карьера Пенелопы началась в 1991 году на телевидении. Через год она снялась в трагикомедии «Ветчина, ветчина». С этого момента её стали приглашать сниматься во множество фильмов. На её счету более пятидесяти картин, среди которых «Открой глаза», «Страна холмов и долин», «Девушка твоей мечты», «Женщина сверху», «Кокаин» и «Ванильное небо».

В копилке Крус — премия BAFTA, «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Вики Кристина Барселона» и номинации на «Золотой глобус». В честь неё есть звезда на Аллее славы в Голливуде.

Также Пенелопа работает в модельном бизнесе — сотрудничала с модельером Ральфом Лореном, компаниями Mango и L’Oréal. Кроме того, она занимается благотворительностью и участвует в борьбе со СПИДом.

Фото: viva.ua