Сегодня День рождения у Мика Джаггера

Сегодня, 26 июля, День рождения отмечает британский рок-музыкант Мик Джаггер. Ему исполняется 78 лет.

Мик Джаггер учился в Лондонской школе экономики и политических наук (LSE), но без особого интереса. Единственное, что его по-настоящему увлекало — это пение. Вместе с Брайаном Джонсом и Китом Ричардсом в 1962 году он создал The Rolling Stones. Популярность группы быстро росла. По этой причине он бросил вуз.

Образ Джаггера на сцене уникален. Его голос, временами грубый, временами женственный и мягкий, толстые губы, похотливая улыбка, недвусмысленные сексуальные движения на концертах, агрессия, энергичность, и вместе с тем, дурашливость и кривляние — всё это сделало Джаггера одним из самых популярных рок-фронтменов.

В 2010 году Мик Джаггер создал новую группу «SuperHeavy». Через два года принял участие в знаменитом stand-up comedy шоу — Saturday Night Live, где не только выступил как исполнитель совместно с Foo Fighters и Arcade Fire, но и продемонстрировал свои актерские способности в жанре миниатюр.

В апреле 2021 года опубликовал в своем Youtube-канале ролик на песню Easy Sleazy, посвященную пандемии коронавируса.

Фото: billboard.com