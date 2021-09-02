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Сегодня День рождения у Киану Ривза

Сегодня День рождения у Киану Ривза

Сегодня, 2 сентября, день рождения празднует канадский актёр Киану Ривз. Ему исполняется 57 лет.

Киану родился в 1964 году в Бейруте, столице Ливана. Но большую часть детства провёл в Торонто. Он мечтал стать хоккеистом и выступать за честь Канады на Олимпиаде. Но полученная травма вынудила его поменять планы. Ривз стал посещать альтернативную бесплатную школу и параллельно подрабатывать актёром. Позже он бросил школу, так и не получив аттестат о среднем образовании.

Актёрская карьера Ривза началась с театра. Он играл в мюзикле «Чёртовы янки», а потом исполнил роль Меркуцио в спектакле «Ромео и Джульетты». Дебют Ривза на экране состоялся на канадском телеканале CBC в одном из комедийных сериалов. В начале 1980-х годов он снимался в рекламных роликах, а также появлялся на театральной сцене в Торонто. В 1984 году работал корреспондентом в юношеской программе на CBC.

Большую популярность ему принесли работы в фильмах «Матрица», «Билл и Тед», «Джон Уик», «На гребне волны», «Мой личный штат Айдахо», «Дракула», «Скорость», «Адвокат дьявола», «Константин: Повелитель тьмы» и «Короли улиц».

Ривз работал с такими известными кинорежиссёрами, как Стивен Фрирз, Гас Ван Сен, Фрэнсис Форд Коппола и Бернардо Бертолуччи. В 2013 году сам дебютировал в качестве режиссёра, сняв картину о боевых искусствах «Мастер тай-цзи».

Также актёр сновал студию по разработке сценариев Company Films, компанию Arch Motorcycle по производству мотоциклов, играл на бас-гитаре в альтернативной рок-группе Dogstar  и выступал вместе с гранж группой Becky.

Фото: korrespondent.net

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Редакция ПРОФИЛЬ

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