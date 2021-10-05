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Сегодня День рождения у Кейт Уинслет

Сегодня День рождения у Кейт Уинслет
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Кейт Уинслет родилась в Рединге, графстве Беркшир. С 11 лет она изучала актерское мастерство в школе Redroofs Theatre School, а в 16 лет дебютировала на британском телевидении.

Первой серьёзной работой Кейт в кино стала картина «Небесные создания». Потом удачным для неё был фильм «Разум и чувства», после которого актрису номинировали на «Оскар» и «Золотой глобус».

Звёздный час Кейт Уинслет

Настоящий успех к Уинслет пришел после съемок в «Титанике». Фильм-катастрофа завоевал 11 номинаций «Оскара». Сама актриса также была номинирована на эту престижную награду.

Также Кейт известна по таким лентам, как «Перо маркиза де Сада», «Вечное сияние чистого разума», «Волшебная страна», «Как малые дети», «Чтец», «Дорога перемен» и «Стив Джобс».

Одна из последних работ актрисы — роль второго плана в фильме «Аватар 2», выход которого запланирован на декабрь 2022 года.

Фото: sport-wifi.ru

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Редакция ПРОФИЛЬ

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