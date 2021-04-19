Новости Одессы и Одесской области

Сегодня День рождения у Кейт Хадсон

Сегодня День рождения у Кейт Хадсон

Сегодня, 19 апреля, американской актрисе Кейт Хадсон исполняется 42 года.

Кейт Хадсон родилась в 1979 году в Лос-Анджелесе и росла в творческой атмосфере. Её воспитанием занимались мама, актриса Голди Хоун и отчим, актёр Курт Рассел. Не удивительно, что после школы она выбрала актёрскую карьеру.

Впервые Кейт появилась в кино в 1998 году в эпизодических ролях в лентах «Пустынная тоска» и «Река Рикошет». Следующим её фильмом стала комедия «200 сигарет». Но настоящую известность ей принесли съемки в картине Камерона Кроу «Почти знаменит» в 2000 году. За эту работу она номинировалась на «Оскар» и получила «Золотой глобус».

Следующим успешным фильмом для Кейт стала комедия «Как отделаться от парня за 10 дней».  Также она снялась в комедиях «Алекс и Эмма» и «Модная мамочка». В 2005 году она появилась в главной роли в триллере «Ключ от всех дверей».

Особой удачей Хадсон считает свое участие в мюзикле-ремейке «8 1/2» Феллини – фильме «Девять», где она сыграла роль журналистки.

Фото: propricheski.ru

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить