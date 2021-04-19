Сегодня День рождения у Кейт Хадсон

Кейт Хадсон родилась в 1979 году в Лос-Анджелесе и росла в творческой атмосфере. Её воспитанием занимались мама, актриса Голди Хоун и отчим, актёр Курт Рассел. Не удивительно, что после школы она выбрала актёрскую карьеру.

Впервые Кейт появилась в кино в 1998 году в эпизодических ролях в лентах «Пустынная тоска» и «Река Рикошет». Следующим её фильмом стала комедия «200 сигарет». Но настоящую известность ей принесли съемки в картине Камерона Кроу «Почти знаменит» в 2000 году. За эту работу она номинировалась на «Оскар» и получила «Золотой глобус».

Следующим успешным фильмом для Кейт стала комедия «Как отделаться от парня за 10 дней». Также она снялась в комедиях «Алекс и Эмма» и «Модная мамочка». В 2005 году она появилась в главной роли в триллере «Ключ от всех дверей».

Особой удачей Хадсон считает свое участие в мюзикле-ремейке «8 1/2» Феллини – фильме «Девять», где она сыграла роль журналистки.

Фото: propricheski.ru