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Сегодня День рождения у Карли Клосс

Сегодня День рождения у Карли Клосс

Сегодня, 3 августа, американская модель Карли Клосс отмечает свой 29-й День рождения.

Карли родилась в Чикаго. Через два года её семья переехала в Сент-Луис, Миссури. После окончания школы Карли поступила в балетную академию Caston’s. Вскоре ее пригласили работать моделью в агентство Elite Model Management. Так началась её карьера. Параллельно девушка продолжала заниматься танцами.

В 2007 она впервые появилась на обложке Teen Vogue. Затем участвовала в рекламных кампаниях Nina Ricci, Bvlgari, Gap, Pringle of Scotland и American Eagle, а также в показах Calvin Klein, Gucci, Chanel, Marc Jacobs и других известных брендов.

В 2011 году Клосс вошла в список лучших и востребованных моделей по версии сайта models.com, заняв там почетное третье место. В этом же году она впервые вышла на подиум в нижнем белье бренда Victoria’s Secret, с которым сотрудничала до 2015 года.

В 2013 году Клосс вышла замуж за бизнесмена Джошуа Кушнера. В марте этого года у пары родился сын Леви Джозеф.

Фото: wiki-wiki.ru

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Редакция ПРОФИЛЬ

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