Сегодня День Рождения у Юрия Куклачева

Сегодня, 12 апреля, исполняется 72 года Юрию Куклачеву, создателю первого в мире Театра кошек.

Юрий Куклачёв родился в 1949 года в Подрезково Химкинского района Московской области в семье инженеров. Мечтал стать летчиком, но судьба распорядилась по-другому. Вдохновившись выступлением Чарли Чаплина по телевизору, загорелся стать клоуном и решил выступать в самодеятельности.

В 1967 году его пригласили в Государственное училище циркового и эстрадного искусства. После окончания учёбы Кулачёв стал артистом Союзгосцирка, в котором проработал до 1990 года.

С котом он начал выступать в середине 1970-х. Причем своего первого напарника он нашел на улице котёнком. Номера с дрессированными кошками принесли Куклачёву всесоюзную известность.

В 1985 году на престижном Международном цирковом фестивале в Монте-Карло Юрий Куклачёв получил награду «Серебряный клоун».

В 1990 году он открыл частный Театр кошек – первый в мире, которым руководит до сих пор. В его шоу также участвуют и собаки.

Фото: listim.com