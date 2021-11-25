Сегодня День рождения у Юэль Киннамана

Сегодня, 25 ноября, День рождения отмечает шведский актер Юэль Киннаман. Ему исполняется 42 года.

Киннаман родился в Стокгольме. Актёрскую карьеру начал в 2002 году. Успешными для него оказались роли в ленте «В твоих венах» и нескольких фильмах об Юхане Фальке. Но всемирную известность ему принесла картина «Шальные деньги».

Весной 2010 года он снялся в российско-американской ленте «Фантом», а в 2011 выступил в роли детектива Стивена Холдера в телесериале «Убийство».

Также Киннаман известен по фильмам «Робокоп», «Отряд самоубийц», «Девушка с татуировкой дракона» и телесериалам «Убийство» и «Видоизменённый углерод».

Последняя работа актёра — роль в американском супергеройском фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет», который вышел на экраны в этом году.

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Фото: film.ru