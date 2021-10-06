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Сегодня День рождения у Элизабет Шу

Сегодня День рождения у Элизабет Шу

Сегодня, 6 октября, День рождения отмечает американская актриса Элизабет Шу. Ей исполняется 58 лет.

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Элизабет родилась в городе Уилмингтон, штат Делавэр. В школьные годы она начала сниматься в рекламе Burger King, De Beers и Hellmann. Юную модель заметили и пригласили играть в кино.

Самые известные фильмы с Элизабет Шу

Первым фильмом Шу стал «Королевский роман Чарльза и Дианы». Вскоре она сыграла роль Эли Миллс в фильме «Парень-каратист», за что получила премию «Молодой актёр» в категории «Лучшая молодая актриса второго плана».

С 1984 по 1985 год Элизабет сыграла в сериале «Призыв к славе», потом она появлялась в таких картинах, как  «Линк», «Приключения приходящей няни» и других. Но настоящий успех к ней пришел после фильмов «Назад в будущее 2» и «Назад в будущее 3». Также актриса известна по картинам «Покидая Лас-Вегас», «Святой» и «Невидимка».

Фото: kino-teatr.ru

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Редакция ПРОФИЛЬ

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