Сегодня День рождения у Хулио Иглесиаса

Хулио Иглесиас родился в Мадриде, в семье известного гинеколога Хулио Иглесиаса Пуга. С 16 лет он играл в футбол на позиции вратаря за молодёжную команду клуба «Реал Мадрид», а после школы планировал стать юристом. Но судьба распорядилась иначе.

В сентябре 1963 года Хулио попал в автокатастрофу. В больнице он провёл два года. За это время он научился играть на гитаре и начал сочинять песни. После лечения Иглесиас отправился изучать английский язык в Англию, а потом поступил в Мадриде в оперную школу Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Иглесиас прославился своими зажигательными хитами в стиле латин-поп и мелодичными балладами, которые нередко пел в дуэтах с другими известными артистами. Он продал более 300 млн дисков, дал более 5000 концертов «вживую» и попал в Книгу рекордов Гиннеса за исполнение песен на 14 языках мира.

Фото: abcnews.go.com