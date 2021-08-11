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Сегодня День рождения у Халка Хогана

Сегодня День рождения у Халка Хогана

Сегодня, 11 августа, американскому рестлеру, актёру и шоумену Халку Когану исполняется 68 лет.

Именно Халк сделал реслинг популярным видом спорта. При своём росте 203 см и весе 138 кг он 12 раз становился чемпионом мира в тяжелом весе.

Терри Юджин Боллеа, так назвали актёра при рождении, появился на свет в Огасте (Джорджия) в 1953 году. В детстве он занимался бейсболом, играл на бас-гитаре и тренировался в спортзале. Но в итоге выбрал карьеру борца.

Свой первый мировой чемпионат спортсмен выиграл в 1984 году. Самым важным боем в истории Халка считается поединок с Андре Гигантом, в котором он поднял противника весом в 250 кг вверх и бросил его на ринг.

Благодаря своей впечатляющей внешн6ости Коган попал в кино. На экране он дебютировал в культовом боевике «Рокки-III», потом последовали фильмы «Все захваты разрешены», «Команда из пригорода», «Мистер няня» и другие. Одной из самых эффектных картин, в которых снимался Халк, является боевик «Ультиматум». Также он сыграл в сериале «Спасатели Малибу».

Сегодня Халк занимается благотворительностью, участвует в ток-шоу и кинопроектах.

Фото: autogear.ru

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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