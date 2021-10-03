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Сегодня День рождения у Гвен Стефани

Сегодня День рождения у Гвен Стефани

Сегодня, 3 октября, День рождения отмечает американская певица и модельер Гвен Стефани. Ей исполняется 52 года.

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Гвен родилась в городе Фуллертон (штат Калифорния) и с детства любила петь под аккомпанемент пианино. Известность к ней пришла благодаря участию в группе No Doubt. Изначально Стефани выступала в коллективе как со-вокалистка, но после самоубийства фронтмэна Джона Спенса заняла его место.

С 2000 года певица занимается сольными проектами. Она сотрудничала с Линдой Перри, Фарреллом Уильямсом, Моби и другими исполнителями. Параллельно создавала свою марку одежды L.A.M.B.. В её платьях появлялись Николь Кидман, Тери Хэтчер и Линдси Лохан. Также Стефани выпустила серию лаков для ногтей, линейку средств для макияжа и разработала дизайн фотоаппарата для Hewlett-Packard.

Кроме того, Гвен снялась в нескольких эпизодических ролях в кино. Её самая заметная работа — образ голливудской актрисы и секс-символа 1930-х годов Джин Харлоу в кинофильме Мартина Скорсезе «Авиатор».

Фото: gwen-stefani.fandom.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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