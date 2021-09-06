Сегодня День рождения у Роджера Уотерса

Сегодня, 6 сентября, День рождение отмечает британский музыкант Джордж Уотерс. Ему исполняется 78 лет.

Джордж Роджер Уотерс родился в 1943 году в английской деревушке Грейт-Букхеме, что в графстве Суррей. Миру он стал известен как один из основателей и лидеров группы Pink Floyd. Уотерс стал главным идеологом группы, а также автором большинства композиций, в том числе и самого известного концептуального альбома группы The Wall.

С середины 1970-х Уотерс начал сочинять еще больше материала для группы, а остальные музыканты выполняли порой лишь роль аранжировщиков. Между участниками коллектива испортились отношения, в итоге ушел клавишник Ричард Райт. Сам Джордж покинул группу в 1985 году.

Во время сольной карьеры Уотерс выпустил четыре студийных альбома, оперу Ça Ira, посвящённую событиям Французской революции и переосмысление оперы Стравинского — The Soldier’s Tale.

В 1990 году он организовал один из самых масштабных рок-концертов в истории — The Wall Live in Berlin.

Фото: show-biz.by