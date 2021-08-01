Сегодня День рождения у Джейсона Момоа 

Сегодня, 1 августа, День рождение отмечает американский актёр Джейсон Момоа. Ему исполняется 42 года.

Джейсон Момоа прославился ролями воинственных героев в фантастических боевиках и фэнтези — «Конан-варвар», «Игра престолов», «Аквамен» и «Звёздные врата: Атлантида».

Актёр родился в Нанакули на Гавайях, потом вместе с матерью переехал в Норуолк (штат Айова). На последнем курсе колледжа прервал обучение и вернулся на Гавайи, чтобы обосноваться там и закончить учиться. Его заметил всемирно известный дизайнер Такэо и пригласил к себе в качестве модели. В 1999 году Джейсон получил титул «Модель года Гавайев» и проводил тур конкурса «Miss Teen USA» на Гавайях.

В 1999 году Джейсон начал сниматься в сериале «Спасатели Малибу». После этого участвовал в фильмах «Каникулы семьи Джонсонов», «Канал», телесериале «Звёздные врата: Атлантида», а в 2010 году вошёл в актёрский состав «Игры престолов». В следующем году снялся в главной роли в очередной экранизации «Конана-варвара».

Последняя актёрская работа Момоа — главная роль в боевике Эндрю Мендоза «Малышка». Фильм пока еще не был показан зрителям.

Фото: blog.vipplay.ru