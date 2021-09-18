Сегодня День рождения у Джеймса Марсдена

Джеймс родился в Оклахоме. После окончания школы он поступил в местный государственный университет на радиожурналиста, но так и не закончил учёбу. Вместо этого парень уехал в Лос-Анжелес, чтобы заниматься актёрской карьерой.

Впервые на экране он появился в сериале «Няня» в 1993 году. Первый заметный успех к нему пришел после исполнения роли Циклопа в фильме «Люди Икс». За эту работу он получил премию Blockbuste» в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

Также Джеймс запомнился зрителям по картинам «Трасса 60», «Дневник памяти», «Зачарованная», «27 свадеб», «Смерть на похоронах» и «Возвращение Супермена».

Одной из его последний работ стала роль в анимационно-игровом фильме «Сонник в кино», основанном на серии видеоигр Sonic the Hedgehog.

Фото: w-dog.ru