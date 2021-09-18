Новости Одессы и Одесской области

Сегодня День рождения у Джеймса Марсдена

Сегодня День рождения у Джеймса Марсдена

Сегодня американскому актёру Джеймсу Марсдену исполняется 48 лет.

Подписаться

Джеймс родился в Оклахоме. После окончания школы он поступил в местный государственный университет на радиожурналиста, но так и не закончил учёбу. Вместо этого парень уехал в Лос-Анжелес, чтобы заниматься актёрской карьерой.

Впервые на экране он появился в сериале «Няня» в 1993 году. Первый заметный успех к нему пришел после исполнения роли Циклопа в фильме «Люди Икс». За эту работу он получил премию Blockbuste» в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

Также Джеймс запомнился зрителям по картинам «Трасса 60», «Дневник памяти», «Зачарованная», «27 свадеб», «Смерть на похоронах» и «Возвращение Супермена».

Одной из его последний работ стала роль в анимационно-игровом фильме «Сонник в кино», основанном на серии видеоигр Sonic the Hedgehog.

Фото: w-dog.ru

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить